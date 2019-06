Il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Tv Luna ha svelato della sorpresa annunciata da ADL. "La famosa sorpresa non riguarda il mercato, come qualcuno sui social aveva ipotizzato. ADL l'ha posticipata, ma potrebbe trattarsi di un'amichevole col Dalian per salutare Marek Hamsik. La lega cinese si ferma il 14 agosto e torna un mese dopo mentre la serie A inizierà il 24 agosto. ADL sta definendo gli accordi col club cinese".