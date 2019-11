Ultime calcio Napoli - "Ho letto e sentito in questi giorni di un cambio di modulo per il Napoli. Vado controcorrente da settimane sull’argomento e continuo a dire che quanto preventivato da molti non accadrà. Anche a Milano sarà 442 ma molto più solido. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!", lo scrive Carlo Alvino sul proprio profilo Twitter.