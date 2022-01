Altro striscione dei tifosi dell'Inter contro Bonucci, stavolta a Bergamo: "Posso entrare?" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Hanno fatto il giro del mondo le immagini dell'aggressione di Leonardo Bonucci ai danni del dirigente dell'Inter Mozzillo, con il calciatore della Juventus che è stato semplicemente multato per quanto accaduto. A rendere più amara però per lui questa situazione ci stanno pensando negli ultimi giorni i tifosi dell'Inter, che hanno esposto un altro striscione indirizzato a lui, stavolta all'esterno del Gewiss Stadium di Bergamo (dove questa sera gli uomini di Inzaghi affronteranno l'Atalanta).

Striscione contro Bonucci a Bergamo

Lo striscione in questione fa riferimento al fatto che il difensore della Juve stava per entrare poco prima del gol di Sanchez, con la sostituzione che sarebbe saltata proprio per un errore di Mozzillo. Ecco cosa recita lo striscione: "Per favore posso entrare?"