Alluvione in Toscana, c'è anche Biraghi tra gli "angeli del fango" | FOTO

Una spaventosa alluvione ha colpito la Regione Toscana nei giorni scorsi. La piena del fiume Arno ha causato ingenti danni sul territorio, specialmente nelle città di Firenze e Prato e in queste ore la Protezione Civile sta facendo il possibile per spalare il fango e soccorrere chi è in difficoltà.

Tra gli "angeli del fango", però, stavolta c'era anche Cristiano Biraghi, calciatore e capitano della Fiorentina, che ha indossato guanti e scarponi ed è sceso in campo per aiutare le famiglie alluvionate. Biraghi ha utilizzato il suo giorno libero per recarsi a Campi Bisenzio e supportare in prima persona le popolazionia lluvionate, trascorrendo tutto il lunedì mattina a spalare fango.

