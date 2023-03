Allenamento SSC Napoli, Spalletti concede due giorni di riposo alla squadra azzurra

Notizie Napoli calcio - Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli riprenderà lunedì gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18).

Allenamento Napoli, Spalletti concede due giorni di riposo

La scelta dei due giorni di riposo concessi da Spalletti alla squadra, riporta il collega Luca Cerchione, era già stata programmata dallo staff azzurro anche prima del ko interno contro la Lazio.