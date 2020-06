Allenamento al San Paolo post-Coppa Italia: Gattuso l'ultimo ad andar via [FOTO]

Ultime calcio Napoli - Dalle 17 alle 18:30, un'ora e mezza in campo dopo il meritato giorno di riposo seguito al trionfo in Coppa Italia con la Juventus. Il Napoli si è ritrovato oggi per il primo allenamento post-trofeo, tenutosi eccezionalmente al San Paolo. Novanta minuti sul prato di Fuorigrotta, a quattro giorni dal prossimo impegno contro l'Hellas Verona, il primo di questa sorta di mini-torneo estivo.

Gattuso al San Paolo

Come riporta Tuttomercatoweb:

"Gattuso via per ultimo. Ovviamente, l'allenatore deve dare il buon esempio. Per questo Rino Gattuso è arrivato per primo nell'impianto del Napoli ed è andato via pochissimi minuti fa, per ultimo, atteso anche da diversi tifosi all'esterno del San Paolo. Prima di lui sono andati via i calciatori: Lorenzo Insigne, come dopo la Coppa Italia, è stato accompagnato dal suo nuovo agente Vincenzo Pisacane, mentre Kalidou Koulibaly ha voluto fermarsi per autografi e selfie di rito insieme ai tifosi".