Notizie Napoli calcio. Oggi la squadra azzurra tornerà in campo a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus. La buona notizia per Gattuso arriva subito dall'infermeria, come riportato da Il Mattino:

"Gattuso avrà tutti a disposizione, tornano disponibili dopo gli infortuni muscolari Koulibaly e Maksimovic e torna Malcuit che fu operato al crociato il 30 ottobre"