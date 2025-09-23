Allegri già pensa al Napoli, arriva la scelta per la partita di stasera

Notizie Calcio - Le tre vittorie consecutive in campionato non autorizzano il Milan a rilassarsi in Coppa Italia: oggi, alle ore 21:00, i rossoneri affronteranno il Lecce nella sfida valida per i sedicesimi della competizione, con l'obiettivo di passare il turno entro i 90 minuti regolamentari (in caso di parità non ci saranno i supplementari ma si andrà direttamente ai rigori) per affrontare la Lazio all'Olimpico di Roma agli ottavi di finale.

La probabile formazione del Milan

Riposeranno Modric e Pulisic, i migliori rossoneri di questo inizio di stagione: al loro posto Ricci, che è sempre entrato in modo ottimo, e Nkunku, che sta trovando la condizione migliore e aumenterà il minutaggio. Si rivedrà Loftus-Cheek a centrocampo, così come De Winter in difesa al posto di Pavlovic. Sugli esterni dovrebbe arrivare un turno di riposo anche per Estupinan, con Bartesaghi pronto a partire dall'inizio; dall'altro lato Saelemaekers. In porta torna Maignan. Confermato Gimenez di punta. A riportarlo è TMW.