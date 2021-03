Calciomercato Napoli - Massimiliano Allegri Napoli. L'ex allenatore della Juventus, Max Allegri sarà ospite a Sky Sport domenica sera per la trasmissione Sky Calcio Club, che andrà in onda dopo il posticipo Roma-Napoli. Allegri è continuamente accostato al Napoli per la prossima panchina. Chissà se il tecnico toscano risponderà alle voci di mercato che lo riguardano.