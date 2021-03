Napoli Calcio - Ansia per Dries Mertens in nazionale: l'attaccante azzurro è stato sostituito al 56esimo di Repubblica Ceca-Belgio per un problema alla spalla dopo uno scontro di gioco. Al suo posto è entrato Leandro Trossard.

Condizioni da valutare per il 33enne di Lovanio. Seguiranno aggiornamenti.