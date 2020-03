UFFICIALE - Allarme Coronavirus, sospeso il campionato Primavera fino a data da destinarsi!

Ultime notizie calcio Napoli - La Federcalcio italiana sarebbe vicina a prendere un provvedimento che potrebbe essere una sorta di anticipazione di quello che avverrà domani nell'incontro in Lega per decidere se proseguire oppure sospendere il campionato di Serie A. E' stato, infatti, sospeso il campionato Primavera per tutelare la salute dei ragazzi dei settori giovanili. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Calcio:

"Si comunica che tutte le gare del Campionato Primavera 1 TIM, in programma a partire dal 10 marzo 2020, sono sospese e rinviate a data da destinarsi”.