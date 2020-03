Allarme Coronavirus, misure drastiche anche in Premier League: niente strette di mano prima dell'inizio del match

Ultime notizie calcio - L'allarme Coronavirus sta diffondendosi sempre di più a livello mondiale ed anche in Inghilterra, dove i casi risultano essere ancora molto contenuti, stanno iniziando a prendere seri provvedimento. A partire, ovviamente, dal mondo del calcio. Da questo turno in poi, infatti, come avvenuto nella partita tra il Liverpool ed il Bournemouth, i calciatori, a centrocampo, prima del fischio d'inizio non si stringeranno la mano come aveva ordinato di fare la la Federazione calcistica inglese attraverso un comunicato ufficiale.

Liverpool walk straight past the Bournemouth players with pre-game handshakes suspended. pic.twitter.com/s7INgvtQNi — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 7, 2020