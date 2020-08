CN24 - Cessione imminente, Allan saluta gli amici napoletani: pranzo d'addio da Bobò ad Arco Felice

Ultimissime notizie Napoli. E' ormai imminente la cessione di Allan all'Everton: il centrocampista brasiliano lascia la SSC Napoli dopo 5 stagioni, 209 presenze e 9 gol e si trasferisce alla corte di Carlo Ancelotti, nella Liverpool azzurra. Nonostante il suo agente non si sia ancora sbilanciato, il trasferimento è ormai dato per fatto. Questo pomeriggio Allan ha saltato l'allenamento a Castel di Sangro e ormai da più fonti rivelano di come il brasiliano abbia già provveduto a salutare i suoi compagni di squadra.

Allan, pranzo d'addio da Bobò

A conferma delle ultime notizie emerse in merito alla cessione di Allan, arrivano notizie da Pozzuoli: secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calcio Napoli 24, pare infatti che Allan sia stato a pranzo dal noto chef Giuseppe Bruno in Bobò, noto ristorante di Pozzuoli in via Arco Felice Vecchio 1, proprio per salutare alcuni suoi amici napoletani. Un pranzo d'addio prima della partenza verso l'Inghilterra.

Nella foto in basso, Allan al ristorante con la sorella di 'Bobò'.