AG4IN è l'epopea di Conte: assoluto (e inevitabile) protagonista del film del 4º scudetto del Napoli, e De Laurentiis...

Si fa da parte anche nel secondo film per celebrare il quarto scudetto, Aurelio De Laurentiis. Un po' come nell'ultimo anno calcistico, così al cinema: AG4IN celebra l'impresa del "Napoli di Conte", lo si sente a più riprese nel corso della pellicola. È l'epopea della squadra dell'allenatore definito subito "il migliore al mondo" che arriva a Napoli per fare, mattoncino dopo mattoncino, ciò che sa fare meglio: vincere. Il patron c'è ed è presente, ma lascia la scena ad allenatore e squadra: ai protagonisti del campo.

AG4IN: film scudetto SSC Napoli

AG4IN: recensione film scudetto SSC Napoli

Dalle fatiche dei ritiri (coi calciatori come Anguissa e Simeone che ne svelano la difficoltà senza precedenti) alla caduta di Verona alla prima giornata, al mercato stellare degli ultimi giorni dell'estate 2024 (con Gilmour che conferma quanto raccontammo ormai più di un anno fa: chiese pubblicamente la cessione al Brighton l'ultima notte di mercato). Il minimo comun denominatore, per Conte e nuovi arrivi, è stata la voglia di essere al Napoli, di vincere a Napoli.

Dicevamo: AG4IN, il film scudetto del 4º tricolore azzurro nelle sale da ieri, è la dimostrazione, semmai ce ne fosse il bisogno, del peso specifico che ha Conte in campo e nello spogliatoio. È la celebrazione di un allenatore con la mentalità vincente (svelati tanti discorsi nello spogliatoio), che sa quando dare il bastone e quando la carota. Il film ne svela ogni lato: l'incazzatura per un risultato mal digerito, la felicità e l'esultanza negli spogliatoi per una vittoria pesante, fino al retroscena di Napoli-Juve. Quando concesse ben 3 giorni di riposo per una scommessa con Di Lorenzo: "Nessun allenatore l'ha mai fatto prima!".

Conte, De Laurentiis con De Luca alla prima di "AGAIN"

Insomma, un mister che sa farsi amare dal gruppo, sa lavorarci seriamente e con professionalità, ma sa anche quando prendersi meno sul serio e divertirsi con loro. Come quando definisce Mazzocchi un "talento vero" per come canta. I discorsi alla squadra sono il nocciolo della pellicola: "Non ce ne frega un ca**o, adesso siamo in pista e si balla!", Conte è il primo a credere nello Scudetto ma ci arriva davvero step by step, come dice nelle varie uscite pubbliche.

E poi è bellissimo quel gesto, ripetuto spesso, fra sacro e profano, che Conte fa prima delle gare al Maradona recandosi alla statua proprio del Pibe de Oro a ridosso degli spogliatoi. Tanti retroscena, aneddoti, curiosità e momenti divertenti che non vi anticipiamo. Ma le lacrime di Lukaku alla vittoria dello scudetto sono qualcosa di vero e toccanti. Così come la gioia di Mazzocchi: "Neanche in 100 vite si può spiegare, è qualcosa di incredibile!". E colpisce anche il discorso di Kvaratskhelia alla squadra, il giorno dell'addio al Napoli: "Non siete degli amici, siete dei fratelli. Vi voglio bene!".

De Laurentiis c'è, ma solo per la narrazione di 2/3 momenti chiave. Insomma, molto meno protagonista del film rispetto a "Sarò Con Te": è indubbio che il protagonista sia Antonio Conte. Scelta voluta e neanche troppo velata. È il top player del 4º Scudetto (jnsieme a McTominay che fra "Uagliù" e "Che burdell!" fa ridere tutti in napoletano). E dal film si evince chiaramente il "dare tutto, chiedere tutto". Così come la voglia/necessità del presidente di rendere onore e dire grazie al suo condottiero.

Unico neo: saremmo tutti voluti essereun po' di più nello spogliatoio del Napoli al Tardini dopo Parma-Napoli e nella settimana di Napoli-Cagliari.