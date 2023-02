Addio al Real Madrid, Ancelotti vicinissimo a un'altra grande panchina

Notizie Calcio- Nuova grandissima avventura in vista per Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli protagonista di una carriera stratosferica tanto in campo quanto in panchina.

Ancelotti sulla panchina della Seleçao, l'annuncio dal Brasile

Secondo quanto riferisce O Globo, alla fine il tecnico emiliano sta per diventare davvero il nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana. La federazione è infatti disposta ad attendere fino a giugno, così da fargli terminare la stagione con i blancos che lascerebbe poi con un anno d’anticipo rispetto al contratto. La Seleçao sarebbe nel frattempo allenata Ramon Menezes, attuale Ct dell'Under 20.