Adani: "Garcia ha depotenziato il Napoli! Io Osimhen lo tolgo solo se mi dice che gli hanno tagliato le gambe" | VIDEO

Nel corso dell'ultimo episodio della BoboTv, Lele Adani ha espresso senza mezzi termini il suo parere sulla gestione di Rudi Garcia dopo il pessimo risultato di Napoli-Fiorentina 1-3.

Queste le parole di Adani: "L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha depotenziato la squadra. Cioè i cambi hanno tolto alla squadra, non che non hanno aggiunto, hanno proprio tolto. Perché al 77', quando hai da giocare 13 minuti più recupero, vuol dire che hai da giocare 20 minuti di calcio e lui ha tolto un centravanti che è uno dei migliori al mondo, che stava bene fisicamente, che io lo tolgo solo se mi dice "Mister, mi hanno tagliato le gambe all'altezza del ginocchio, non posso camminare", altrimenti non lo tolgo. Invece lui ha sostituito Osimhen, dopo aver cambiato Politano che lo ha mandato a quel paese".