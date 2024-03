Quante giornate di squalifica rischia Acerbi? Cosa prevede il Codice di Giustizia Sportiva

Cosa rischia Acerbi per l'insulto a Juan Jesus? Anche se il difensore del Napoli ha minimizzato l'accaduto sottolineando che quello del difensore interista sia stata una cosa da campo, la Giustizia Sportiva valuterà se ci sono gli estremi per intervenire in questo caso di discriminazione razziale. Il paradosso è che proprio ieri, la Lega di Serie A ha promosso una campagna - con tanto di adesivo ai tesserati intervenuti per rilasciare dichiarazioni ai media - proprio contro il razzismo negli stadi. Vediamo cosa prevede il Codice di Giustizia Sportiva per i tesserati che si rendono protagonisti di insulti razzisti nei confronti dei loro avversari in campo.

Insulto Acerbi a Juan Jesus: cosa prevede il Codice di Giustizia Sportiva

Napoli - L'articolo 28 del Codice di Giustizia sportiva disciplina tutti i comportamenti discriminatori che avvengono nel rettangolo verde di gioco e non solo. Oltre al calciatore che si macchia di questo grave atto, viene regolamentato in generale anche il caso in cui il gesto venga compiuto da dirigenti o soci di un club. Regolamento alla mano, Francesco Acerbi rischia ben 10 giornate di squalifica per l'insulto a Juan Jesus. Ecco cosa dice nel dettaglio l'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva: