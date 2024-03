Acerbi assolto, CorSera: "Sentenza in contrasto col precedente del 2021" | FOTO

Non si è chiuso il caso Acerbi, almeno non sui social, giornali, tv ecc. Ovunque si parla della decisione della giustizia sportiva italiana che ha assolto Acerbi dalle presunte offese razziste nei confronti di Juan Jesus che ha denunciato tutto subito in campo.

Gianluca Abate, Caporedattore del Corriere della Sera, ha commenta su X (Twitter) la sentenza di assoluzione di Acerbi, che scagiona il difensore dell'Inter dalle accuse di offese razziste a Juan Jesus per mancanza di prove. Ma occhio al paragone fatto con quanto accaduto nel 2021: "Decisione tra l’altro in contrasto con una precedente (Claudio Santini, Padova, 2021): in quel caso fu sufficiente la testimonianza della persona offesa".