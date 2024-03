Accusato di stupro, Robinho si confessa in un video sui social: "Tutta la verità che non ho mai detto"

Arrivano le clamorose notizie che riguardano il caso dell'ex calciatore brasiliano Robinho che in Italia ha nei suoi confronti una grave accusa di stupro da parte di una ragazza di 23 anni per i fatti che risalgono al 2013.

In un primo momento l'ex attaccante era stato condannato a nove anni in primo grado nel 2017 dal Tribunale di Milano per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 23 anni, il tutto avvenuto in una discoteca di Milano il 22 gennaio 2013, quando il brasiliano vestiva ancora la maglia del Milan. Ora però Robinho vuole difendersi ed evitare l'arresto in Brasile e spiega i fatti come sono andati sui social a distanza di tanti anni.

Accusato di stupro di gruppo: Robinho racconta la verità

Ultime notizie - E' con un post su Instagram e con un video che Robinho racconta la verità di quanto accaduto quella notte che l'ha portato all'accusa di stupro da parte di una ragazza di 23 anni. Questo quanto dice l'ex giocatore brasiliano che a quei tempi vestiva la maglia del Milan:

"LA VERITÀ SUI FATTI CHE NON HO MAI DETTO: Apro il mio cuore per sfogarmi e presentare le prove della mia innocenza.

Il sistema giudiziario italiano ha commesso errori evidenti e molto gravi durante il mio processo. Mi impegno a dimostrare la mia innocenza e a lottare per la vera giustizia.

COSA PRESENTERÒ:

Immagini che mostrano l'interazione quella notte;

Esami che dimostrino la consapevolezza e la capacità di comunicare dell'accusatore;

Incoerenze nei verbali della Procura;

SMS che rivelano l'intenzione di incontrarmi;

Comunicazioni immediate tramite sms, post-evento, che contraddicono l'affermazione di incoscienza;

risultati del DNA che non mi collegano al caso di violenza;

Il vero contesto degli audio circolati nei media".