La Fiorentina, dopo la cessione di Igor al Brighton, continua a cercare un difensore centrale e il nome forte è quello di Josip Sutalo della Dinamo Zagabria.

Su Sutalo in pole c'è la Fiorentina

Il giocatore avrebbe già dato il proprio ok al trasferimento nonostante gli interessi di Napoli e Lipsia. La Fiorentina, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha già formalizzato un'offerta da 12 milioni poi rivista verso l'alto, ma il club croato ha per ora risposto picche chiedendone 20.

