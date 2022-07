Abbonamenti Napoli 2023: informazioni, news e prenotazioni

Abbonamenti Napoli calcio 2023, per seguire la tua squadra del cuore il prossimo anno. Scopri i prezzi, le modalità di pagamento e tutte le novità riguardante la nuova campagna abbonamenti del club azzurro.

Abbonamenti Napoli 2023: prezzi e news

E' partita la Campagna Abbonamenti del Napoli calcio per il Campionato di Serie A 2022-23 lo scorso il 25 luglio 2022 alle ore 17.00. Questi i prezzi degli abbonamenti Napoli 2023:

Curve inferiori:

Intero 195 euro;

Donne 175 euro;

Coppia 136,50 euro;

Figli Under14 97 euro.

Curve superiori:

Intero 305 euro;

Donne 213 euro;

Figli Under14 152,50 euro.

Distinti inferiori:

Intero 390 euro;

Donne 351 euro;

Coppia 273 euro

Under14 195 euro.

Distinti superiori:

Intero 570 euro;

Donne 513 euro;

Coppia 399 euro;

Under14 285 euro.

Tribuna nisida:

Intero 766 euro;

Coppia 539 euro;

Under14 385 euro.

Tribuna Posillipo:

Intero 1030 euro;

Donne 927 euro;

Coppie 721 euro;

Under14 521 euro.

Abbonamento Napoli 2023: promozioni famiglie, donne e Under 14

Queste le tariffe scontate per le famiglie e per le donne:

Sconto del 50% per i figli under 14

Sconto del 30% per il secondo componente della coppia

(L’abbonamento del primo componente della coppia non è soggetto a sconti)

Sconto del 10% per le donne

Abbonamenti Napoli 2023

Abbonamenti Napoli 2022/23: cosa serve per abbonarsi (Fidelity Card)

Recarsi presso i punti vendita, presentando la seguente documentazione:

fidelity card della SSC Napoli;

modulo di richiesta (anagrafica) 2022-23, debitamente compilato e scaricato;

copia da consegnare del documento d’identità;

copia da consegnare dello stato di famiglia o attestazione di iscrizione al registro amministrativo delle unioni civili, per usufruire delle tariffe scontate: coppia e/o figli under 14.

L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.

La validità delle fidelity card SSC Napoli scadute dopo il 1° marzo 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, con fidelity card SSC Napoli in scadenza al 31 dicembre 2022, godranno di una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2023.

Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, con fidelity card SSC Napoli in scadenza tra il 31 dicembre 2022 ed il 29 giugno 2023, godranno di una proroga fino al 30 giugno 2023.

La card può essere richiesta anche dai minorenni, purché la procedura di rilascio venga effettuata e sottoscritta da un genitore (o da chi ne esercita la patria potestà).

Come fare l'abbonamento della SSC Napoli 2023

Fase 1 - dalle ore 17:00 del 25/07/2022 fino alle ore 23:59 del 31/07/2022, sia online che presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco), coloro che erano titolari di abbonamenti per la stagione 2019/20 potranno esercitare la prelazione sul vecchio posto.

Fase 2 - dalle ore 12:00 del 01/08/2022 fino alle ore 23:59 del 07/08/2022 presso i punti vendita abilitati, coloro che erano titolari di abbonamenti per la stagione 2019/20 potranno esercitare diritto di precedenza sull’acquisto del proprio abbonamento in altro posto disponibile, e di acquisto di ulteriori abbonamenti con tariffa donna, tariffa coppia e tariffa figli under 14, nel rispetto delle condizioni esposte.

Fase 3 - a partire dalle ore 12:00 del 08/08/2022 proseguirà la vendita libera, per tutte le tariffe, sia online che presso i punti vendita abilitati.