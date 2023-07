Abbonamenti Napoli 2023/24, dal 21 luglio prelazione per vecchi abbonati: prezzi e scontistica dei vari pacchetti

La SSC Napoli ha lanciato la campagna abbonamenti 2023/24, annunciando diverse novità e pacchetti che comprendono anche le gare della fase a gironi di Champions League e per gli ottavi di Coppa Italia.

Abbonamento Napoli 2023/24, prelazione e prezzo per i vecchi abbonati

A partire da Venerdì 21 Luglio, partirà il via alle vendite con prelazione per i vecchi abbonati (fino alle 23.59 del 1 agosto). I primi giorni di vendita saranno riservati a tutti gli Abbonati 22/23 che potranno godere della promozione “Campioni”, esercitando un diritto di prelazione sul proprio posto e usufruendo di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento.

Saranno due le opzioni di abbonamento alla SSC Napoli:

Versione FULL – 23 Gare: valido per assistere alle 19 gare interne di Serie A, agli Ottavi di Finale di Coppa Italia e a tutte le gare interne del Group Stage di Uefa Champions League. Versione ITALIA – 20 Gare: valido per assistere alle 19 gare interne di Serie A e agli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

La Campagna Abbonamenti si strutturerà in 5 fasi di vendita. Per le prime 4 fasi, ci sarà la possibilità agli Abbonati della stagione 22/23 di confermare o cambiare il proprio posto, prima per l’abbonamento Versione Full e poi per l’abbonamento Versione Italia. Le agevolazioni per gli Abbonati della stagione 22/23 termineranno alle ore 23:59 del 1° Agosto 2023. In vendita libera non sarà più possibile confermare il proprio posto né accedere alle tariffe scontate denominate “Campioni”.

In allegato le due tipologie di abbonamenti SSC Napoli 2023/24 per i vecchi abbonati con la "Prelazione campioni"