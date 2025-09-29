A Pollena Trocchia nasce IPFACADEMY: il nuovo centro di alta specializzazione per postura, prevenzione e performance | FOTOGALLERY

Ultime Napoli - Questa sera, a Pollena Trocchia (NA), in via Calabrese 63, è stato inaugurato ufficialmente IPFACADEMY - Individuale Posturale Funzionale, un centro all’avanguardia dedicato alla preparazione atletica, alla prevenzione e alla rieducazione posturale. La struttura è stata fondata e viene diretta da Pasquale Borrelli, ex calciatore e oggi tecnico posturale di riferimento a livello regionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento innovativo e qualificato non solo ad atleti professionisti e dilettanti, ma anche a chiunque desideri migliorare le proprie performance fisiche in un’ottica di salute e funzionalità.

Una visione che nasce dal calcio e si apre al territorio

“Dopo una carriera da calciatore e allenatore – spiega Pasquale Borrelli – ho sentito il bisogno di restituire al territorio ciò che lo sport mi ha insegnato. Questa struttura è pensata per accompagnare giovani talenti, sportivi professionisti e amatori in un percorso completo di crescita fisica e mentale.”

All’inaugurazione ha preso parte anche Gennaro Borrelli, attaccante del Cagliari Calcio e figlio del fondatore. La sua presenza ha dato ulteriore significato all’evento, testimoniando la connessione familiare tra sport d’élite e formazione tecnico-posturale.

Ospiti d’eccezione e media partner

L’evento è stato arricchito dalla presenza di personalità di rilievo del mondo sportivo e scientifico:

Eugenio Albarella, esperto di preparazione atletica,

Luciano Tarallo, figura di riferimento per la metodologia dell’allenamento,

Marco Mansueto, Rappresentante degli EPS e presidente regionale ASC.

Media partner ufficiale del centro è CalcioNapoli24, confermando l’attenzione del mondo sportivo e mediatico per un progetto che si propone come punto di svolta per la preparazione e la prevenzione in Campania.

Il saluto del CONI Campania

A testimonianza della rilevanza del progetto, è arrivato anche un messaggio ufficialedi Sergio Roncelli, Presidente del CONI Campania, che ha espresso stima e auguri al team di IPFACADEMY:

“La nascita di un centro come il vostro è significativa e preziosa, capace di unire prevenzione e preparazione atletica per tanti sportivi campani. Un punto di riferimento importante non solo per gli atleti, ma per tutto il territorio, rafforzando la cultura dello sport e del benessere psico-fisico. Sarà per me un piacere farvi visita nei prossimi mesi.”

IPFACADEMY si propone come realtà innovativa, in grado di offrire percorsi personalizzati e guidati da professionisti specializzati nella preparazione atletica funzionale, nel recupero posturale e nella prevenzione degli infortuni:

“IPFACADEMY – conclude Pasquale Borrelli – nasce da anni di esperienza sul campo e da un’idea semplice ma ambiziosa: creare un luogo dove ogni atleta possa trovare il percorso più adatto alle proprie esigenze, lavorando in modo personalizzato su postura, recupero e performance”.