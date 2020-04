"Offese gratuite ed ingiustificate", Mentana verrà citato in giudizio dopo lo scivolone su Napoli

Ultimissime notizie - L'avvocato Angelo Pisani, tramite una lettera al sito Istituzioni24, preannuncia un'azione legale nei confronti di Enrico Mentana:

“Questa gente che anche in momenti come così gravi diffonde offese gratuite e livore ingiustificato – precisa l’avvocato Pisani – sarà chiamata in giudizio per spiegare la propria irrequietudine e rispondere alle richieste risarcitorie di utenti e cittadini stanchi vedersi offesi e disinformati. Dovranno scomodarsi dalle loro poltrone, chiamare e pagare un avvocato e poi eccepire vili scuse e pretesti per giustificarsi rispetto alle giuste accuse dei tali condotte, purtroppo , non hanno neanche il coraggio di ammettere un errore e chiedere scusa .Le espressioni offensive ‘ma’ e ‘anche, nonché gli ulteriori attacchi ai napoletani (…) non passeranno in cavalleria. Mentana (…) sarà trattato come per legge ed anche citato in giudizio civile in solido con i responsabili della diffusione ed amplificazione delle sue iniziative e dovrà usare una lingua convincente e commuovente per giustificarsi e difendersi dopo le numerose proteste di telespettatori che chiedono giustizia. Sarà chiamato in giudizio per l’accertamento delle responsabilità e per pagare i danni d’immagine e buon nome ai napoletani inspiegabilmente e gratuitamente offesi per ragioni estranee alla realtà ed alla loro condotta da esempio a chi lo denigra senza motivo” .