La Nazionale italiana è in Florida e stasera affronta il Venezuela in un'amichevole di preparazione agli Europei 2024.

In giro per il mondo - specie negli Stati Uniti d'America - è pieno di napoletani e così un tifoso del Napoli ha attirato l'attenzione di Spalletti, in campo per l'allenamento dell'Italia. Il tifoso gli ha urlato: "Mister, forza Napoli". Spalletti sorride, poi si volta verso i tifosi e dice: "Non lo posso dire io...". Guarda il video su CalcioNapoli24.