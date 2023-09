UFFICIALE - Polonia-Isole Far Oer: altro che infortunato, Zielinski dal 1' | FOTO

Ultime news Nazionali - Si era parlato addirittura di infortunio in Nazionale, in realtà Piotr Zielinski che era arrivato soltanto affaticato. Ma per il CT zero dubbi: Zielinski subito in campo per il match importante di stasera, sarà titolare. Giocherà quindi dal 1' in Polonia-Isole Far Oer nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei.

Ecco le formazioni ufficiali: