Ultime notizie Nazionali - Si gioca una sfida importante in Norvegia-Georgia, sfida valida per il Gruppo A dove sono rispettivamente terza e quarta in classifica dietro Scozia e Spagna. Ecco le formazioni ufficiali con Ostigard e Kvaratskhelia che giocano dal 1':

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ajer, Strandberg, Ostigard , Bjorkan; Odegaard, Berg, Aursnes; Strand Larsen, Haaland, Nusa.

Georgia (4-2-3-1): Mamardashvili, Gocholeishvili, Kverkvelia, Kalandadze, Azarov; Kashia, Kochorashvili; Davitashvili, Kiteishvili, Kvaratskhelia; Mikautadze.