UFFICIALE - Napoli, Anguissa non ci sarà a gennaio: Camerun qualificato alla Coppa d'Africa

Ultime notizie Nazionali - Adesso è ufficiale, Zambo Anguissa parteciperà alla Coppa d'Africa a gennaio: non una buona notizia, per il Napoli di Rudi Garcia che quindi dovrà rinunciare anche al centrocampista per il mese di gennaio 2024 oltre a Victor Osimhen, già qualificato con la Nigeria.

Anguissa col Camerun

Infatti, il Camerun ha stasera battuto per 3-0 il Burundi, grazie ai gol di Mbeumo al 46', di Wooh al 59' e di Aboubakar al 93'. Novanta minuti in campo da protagonista per Zambo Anguissa: uno dei migliori dei suoi. Con questa vittoria, il Camerun si qualifica alla Coppa d'Africa che si terrà a gennaio 2024.

Per questo motivo, Zambo Anguissa non dovrebbe prender parte alla Supercoppa, esattamente come Osimhen nel nuovo formato a quattro squadre in Arabia Saudita. Nella Super Cup italiana il Napoli se la vedrà con la Fiorentina: la vincente, sfiderà la vincente di Inter-Lazio.