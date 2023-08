UFFICIALE - La data di presentazione di Luciano Spalletti in Nazionale e i convocati per Euro 2024

Notizie Calcio - Luciano Spalletti è pronto per essere presentato come nuovo ct della nazionale Italiana. L'ex tecnico azzurro diramerà anche la lista dei convocati per i due impegni di qualificazione ad Euro 2024, di seguito il comunicato della FIGC sul sito ufficiale:

"Sabato 2 settembre alle ore 11, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, sarà presentato ai media il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. Il neo Ct incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina. Nella giornata di venerdì 1° settembre sarà diramata la lista dei convocati per le gare valide per le qualificazioni a EURO 2024 con Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano)".