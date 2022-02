UFFICIALE - Italia Under 19, convocati i baby del Napoli Ambrosino e Vergara!

Sarà lo stadio ‘Erasmo Iacovone’ mercoledì 9 febbraio (11.30) ad ospitare la partita amichevole della Nazionale Under 19 contro i pari età della Turchia. Per questo impegno, il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 22 giocatori di cui 16 nati nel 2003 e 6 nel 2004 (Riccardo Stivanello, Giacomo Faticanti, Luis Hasa, Tommaso Maressa, Tommaso Mancini e Samuele Vignato).

Italia Under 19, convocati due baby del Napoli

Ultime notizie Napoli

Due le novità: la prima chiamata in Azzurro è arrivata per l’attaccante del Napoli Antonio Vergara e per il difensore del Sassuolo, Edoardo Pieragnolo.

Dopo lo stop imposto dal protrarsi della pandemia, per la Nazionale giovanile si tratta del primo incontro di quest’anno, a circa tre mesi dalla doppia amichevole disputata (a metà dello scorso novembre) con l’Ungheria, trasferta conclusa dagli Azzurrini con una vittoria (1-0) ed una sconfitta (3-1).

Il raduno inizierà domenica sera a Novarello e la partenza per raggiungere Taranto è prevista il pomeriggio del giorno dopo. Al termine della partita, i giocatori raggiungeranno le rispettive sedi.

Un test probante per i ragazzi di Nunziata che tra il 23 ed il 29 marzo, in Finlandia, saranno impegnati nella fase élite, inseriti nel gruppo 5 di qualificazione all’Europeo di categoria composto, oltre che dall’Italia, dal Belgio, dalla Germania e dalla Finlandia: solo la prima classificata avrà l’accesso alle fasi finali che si giocheranno in Slovacchia a partire dalla seconda metà di giugno.

Lista dei convocati

Portieri : Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori : Nicolò Bertola (Spezia), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

: Nicolò Bertola (Spezia), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus); Centrocampisti : Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giacomo Faticanti (Roma), Samuele Giovane (Atalanta), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Maressa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Antonio Vergara (Napoli) ;

: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giacomo Faticanti (Roma), Samuele Giovane (Atalanta), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Maressa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona), ; Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Tommaso Mancini (Vicenza), Luciano Valente (Groningen), Samuele Vignato (Monza).

Staff: