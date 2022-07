La CAF, Confederazione del calcio africano, si è espressa oggi: la prossima Coppa d’Africa subirà un mutamento di data.

Nigeria Osimhen

Coppa d'Africa 2024 cambiano le date

La massima manifestazione per le nazionali africane si disputerà a gennaio 2024 e non più nell’estate del 2023, tra i mesi di giugno e luglio, come inizialmente previsto. Lo ha annunciato il presidente Patrice Motsepe in conferenza stampa.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli