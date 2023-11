Tuttosport - Ucraina-Italia, la probabile formazione di Spalletti: sorpresa Politano, out Raspadori dal 1'

Ultime news nazionali - Questa sera l'Italia scende in campo alla BayArena nel delicato match contro l'Ucraina, che decide le sorti del girone per le qualificazioni agli Europei. Ma con quali uomini scenderà in campo la nazionale di Spalletti? Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport:

La vittoria contro l'Ucraina a San Siro ha rappresentato ciò che più si avvicina al paradigma del gioco spallettiano e sì, quella può rappresentare un punto di riferimento per approcciarsi a questa. Nello stile con cui stare in campo prima ancora che negli interpreti di cui, spiega il ct, ne cambierà quattro o cinque: «Noi ci siamo creati uno stile di vita che porteremo anche dentro la partita di stasera. Ci siamo creati delle abitudini, un modo di stare in campo molto corretto. Poi dovremo sempre farci trovare in equilibrio perché loro davanti sono forti. Diventa fondamentale farsi trovare in ordine con le marcature preventive e le ricomposizioni. Loro saranno costretti a forzare la partita: leggeremo i momenti per pressare alti o concedere il campo».

Nel suo 4-3-3, la fascia destra sarà presidiata dal duo napoletano: Di Lorenzo e Politano infatti sono dati in formazione dal 1'. E poi c'è il bloccoInter con Acerbi, Dimarco, Frattesi e Barella. Ecco infine la probabile formazione del quotidiano:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Politano, Scamacca, Chiesa.