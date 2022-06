TMW - Clamoroso ko per 6-1 col Belgio, la Polonia torna alla carica per Cannavaro

Calcio Napoli - Il clamoroso ko per 6-1 contro il Belgio mette a rischio il futuro di Czeslaw Michniewicz. Riflessioni in corso all'interno della Federcalcio polacca dopo la disfatta 'tennistica', tanto che secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com avrebbe ripreso i contatti con Fabio Cannavaro. Dopo il nulla di fatto degli scorsi mesi, ora la Polonia cerca di convincere nuovamente l'italiano per rilanciare il progetto di Lewandowski e compagni.

Cannavaro nuovo CT Polonia?

Fabio Cannavaro, secondo TMW, potrebbe essere in corsa per la panchiandella nazionale polacca. L'ex campione del mondo era già stato contatto qualche mese fa ma la sua risposta fu negativa.