Terapia d'urto di Spalletti, ecco il discorso fatto alla Nazionale: "Voglio vedere la faccia tosta!"

Domani sera allo stadio San Siro si gioca Italia-Ucraina, partita di qualificazione agli Europei 2024 con la Nazionale di Luciano Spalletti costretta a vincere per scongiurare i play-off e ottenere un posto all'Europeo.

Discorso di Spalletti

Oggi ne parla anche il Corriere della Sera, che si concentra sulle responsabilità del nuovo CT: "Spalletti è atteso da un super lavoro, tecnico e psicologico". Raccontano di come Spalletti abbia volato da Coverciano a Milano al fianco di Gigi Buffon e di come l'ex allenatore del Napoli abbia voluto tenere un discorso alla squadra una volta giunti a Milanello, dove la Nazionale è in ritiro.

Ultime notizie. Questo, in buona sostanza, il succo del discorso di Spalletti alla squadra: "Ripartire dalla partita con la Macedonia è l’unica strada per migliorare. Non possiamo permetterci sbandamenti emotivi, voglio vedere la faccia tosta". Una vera e propria terapia d'urto, innanzitutto emotiva: liberare la mente degli azzurri, infondere fiducia, trovare soluzioni tecniche e tattiche, questo il compito di Spalletti.