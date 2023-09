Ultime notizie Nazionali - Svezia-Austria va in scena alle ore 20:45 per un match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 del Gruppo F. Austria e Svezia sono rispettivamente seconda e terza dietro il Belgio. Ecco le formazioni ufficiali con Cajuste del Napoli titolare che sfida Arnautovic:

Svezia (4-4-2): Olsen; Egnell, Hien, Lindelof, Sema; Kulusevski, Cajuste, Ekdal, Forsberg;Gyokeres, Isak.

Austria: Schlager, Mwene, Alaba, Lienhart, Posch, Sabitzer, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Gregoritsch, Arnautovic.