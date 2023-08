Sportmediaset - Mancini nuovo ct dell'Arabia Saudita, c'è la data per la presentazione

Notizie Calcio - Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita.

Roberto Mancini

Mancini nuovo ct dell'Arabia, domani la presentazione

L'ex ct dell'Italia Mancini guiderà la nazionle saudita e la presentazione è prevista per il 28 agosto a Riad alle 17 ore locali, le 16 in Italia. Il contratto di Mancini sarà fino al 2027, anno in cui l'Arabia Saudita ospiterà la Coppa d'Asia, con un ingaggio di almeno 60 milioni di euro nel triennio (20 all'anno). I primi impegni del tecnico saranno in amichevole contro Costa Rica e Corea del Sud. Lo riporta la redazione di SportMediaset.