Spalletti Ct, spuntano le anticipazioni sui convocati e possibili tagli pesanti: chi rischia

Notizie Calcio - Luciano Spalletti Ct della nazionale italiana: in attesa dell’incontro in tribunale con Aurelio De Laurentiis, l’ex tecnico del Napoli si prepara alla sua nuova avventura a tinte azzurre e intrecciata col tricolore nazionale. E questo significa anche iniziare a valutare i primi nomi da convocare per le prossime partite, con alcune grane da affrontare come quella relativa a Leonardo Bonucci.

Ai margini con la Juventus, bisogna capire se verrà tagliato anche dalla nazionale. Di sicuro rischia, così come - riporta La Repubblica - gli altri veterani Immobile, Verratti e Jorginho. Solo Donnarumma, tra i giocatori con maggiori presenze, sarebbe certo di un posto al momento.

Nella lista sicuri Di Lorenzo e Di Marco come terzini e Scalvini-Bastoni come centrali con Casale subito dietro. In mediana dovremmo vedere Barella, Tonali, Locatelli e Frattesi con Rovella, Ricci, Miretti e Fagioli per il ruolo di regista. Avanti si fanno i noni di Berardi, Chiesa, Zaccagni e Zaniolo, Baldanzi, Raspadori, Retegui, Scamacca. Staremo a vedere già a brevissimo.