Spalletti cerca leader: Di Lorenzo è un fedelissimo, gli è stato dato un compito

"Spalletti cerca leader", scrive oggi il Corriere della Sera in edicola. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ha bisogno di rimpiazzare giocatori di spessore e carattere come Jorginho, Bonucci e Verratti e per questo farà affidamento su alcuni calciatori in particolare.

Ultime notizie. Per il Corriere della Sera i giocatori chiamati ad ereditare il ruolo di leadership nello spogliatoio sono Donnarumma, Chiesa, Barella e naturalmente Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e fedelissimo di Spalletti, pronto ad accompagnarlo ini questa avventura.

Scrive il Corriere: "Spalletti si aspetta molto da Di Lorenzo, che deve favorire l’integrazione e la conoscenza tra lo staff di Luciano e il gruppo".