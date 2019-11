Ultime calcio - L'Italia sfiderà l'Armenia allo Stadio Renzo Barbera di Palermo per la decima, ed ultima, giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020, nella serata di domani. Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, il ct Mancini deve sciogliere il ballottaggio a centrocampo tra Zaniolo e Castrovilli, Jorginho l'unico sicuro del posto. In porta Sirigu, Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli e Biraghi in difesa mentre in attacco ci sarà Ciro Immobile con Chiesa. Dubbio tra Insigne e El Sharawy.