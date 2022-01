Senegal-Guinea Equatoriale, Kouyate entra e fa 2-1: "assist" di Koulibaly! [VIDEO]

Ultimissime Nazionali - Arriva il 2-1 al 68' del Senegal nei quarti di finale della Coppa d'Africa contro la Guinea Equatoriale. A segnare, è Kouyate appena entrato in un'azione che parte dagli sviluppi di un corner.

Sulla palla allontanata, arriva Koulibaly che con un colpo di testa la riscodella in area, dove due difensori avversari si scontrano di testa e ne approfitta Kouyate che con uno scavino supera il portiere Owono. Pochi minuti dopo, la chiude virtualmente il Senegal con la rete del 3-1 partita da un lancio a 30 metri ancora di Koulibaly, che pesca sulla fascia un compagno: crossp erfetto per Bouna Sarr che deve solo appoggiarla in rete al 79'.

Clicca su play per guardare il video: