Ultimissime Nazionali - Termina la prima gara del Belgio, in campo contro il Galles, per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Dries Mertens è partito titolare ed ha giocato 92', quando in pieno recupero è stato sostituito da Trossard.

Dopo il gol del vantaggio del Galles con Wilson al 10', la Nazionale belga l'ha ribaltata: al 22' pareggia De Bruyne, poco più tardi al 28' è Hazard a trovare il vantaggio. Nella ripresa, sigilla l'incontro Romelu Lukaku su rigore.