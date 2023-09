Ultime notizie calcio - Termina il match di qualificazioni ad Euro 2024, con la vittoria per la squadra di Stanislav Lobotka: finisce 3-0 Slovacchia-Liechtenstein, con la Nazionale slovacca che fa tutto in sei minuti: Hancko la sblocca al 1', Duda raddoppia al 3' e Mak sigla il 3-0 già al 6'. 13 punti e secondo posto in classifica per la Slovacchia, dietro il Portogallo a 18 punti nel Gruppo J.

76' in campo per Stanislav Lobotka, prima del cambio con Hrosovsky. Ecco le statistiche:

Tocchi: 66

Prec. passaggi: 59/63 (94%)

Passaggi chiave: 1

Palle lunghe (prec.): 1 (1)

Possesso perso: 6

Falli: 2