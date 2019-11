Qualificazioni Euro 2020 - Zielinski ed Elmas in campo 90' contro Slovenia ed Israele, ruolo inedito per il polacco! Solo panchina per Mertens

Finisce 6 a 1 per il Belgio la gara valida per le qualificazioni agli Europei 2020 contro il Cipro. Solo panchina per l'attaccante del Napoli, Dries Mertens. La Macedonia del Nord di Elmas, invece, ha battuto per 1 a 0 l'Israele in casa ed il centrocampista azzurro ha disputato l'intero match. Zielinski, invece, è stato protagonista con la sua Polonia, battendo per 3 a 2 la Slovenia. Il polacco ha giocato alle spalle dell'unica punta Lewandowski. Così come Elmas che ha fatto il trequartista con la sua Macedonia.