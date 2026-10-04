Prossima partita Italia: data, orario e dove vederla in Tv
Nazionali 14:45
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Prossima partita Italia, la Nazionale di Roberto Mancini torna di nuovo in campo e sarà ancora una volta per una partita di Nations League. Tutte le ultime notizie su dove vedere la prossima partita dell'Italia in Tv
Prossima partita Italia, la Nazionale di Roberto Mancini torna di nuovo in campo e sarà ancora una volta per una partita di Nations League. Tutte le ultime notizie su dove vedere la prossima partita dell'Italia in Tv.
Prossima partita Italia: data e orario
Quando gioca l'Italia? Ci sono anche indicazioni ufficiali sulla prossima partita dell'Italia in Tv. La Nazionale di Mancini scenderà in campo lunedì 5 ottobre alle ore 20:45: si giocherà Italia-Turchia di Nations League.
Dove vedere l'Italia in Tv
L'Italia giocherà la prossima partita contro la Turchia e vale per la terza giornata di Nations League con la classifica che dice 4 punti dopo aver giocato già con Belgio, Turchia e Francia. Ecco dove vedere l'Italia in Tv:
- Italia-Turchia lunedì 5 ottobre ore 20:45 RAI 1.
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