Notizie calcio. Domenica l'Italia scenderà in campo contro il Belgio per la finale 3°-4° posto di Nations League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Mancini sembra orientato ad affidarsi a qualche cambio rispetto alla gara contro la Spagna: tra le conferme ci sarà Lorenzo Insigne nel tridente, mentre dovrebbero finire inizialmente out gli altri napoletani Di Lorenzo e Meret.

In allegato il grafico della probabile formazione