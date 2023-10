Non convocato per scelta tecnica, Il Mattino - La reazione di Politano alla decisione di Spalletti

Ultime notizie SSC Napoli - Niente Nazionale per Matteo Politano, un fulmine a ciel sereno nella serata di ieri con la lista dei 27 convocati di Luciano Spalletti. Sebbene con la maglia del suo club stia dimostrando di essere uno dei più in forma.

L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli spiega:

"Scelta tecnica. Spalletti ha deciso di lasciarlo a casa per un turno. Uno stop voluto dal ct che per il ruolo di esterno d'attacco nel suo tridente ha deciso di puntare su altri uomini: Chiesa, Zaniolo e Berardi su tutti. Strano, ma vero. Perché il rapporto tra Politano e l'attuale ct della Nazionale è sempre stato solidissimo. Insieme all'Inter, ma soprattutto insieme al Napoli dove lo scorso anno sono stati capaci di coronare il sogno scudetto a braccetto. Perché Matteo è sempre stato un fedelissimo di Spalletti. Anche per questo la mancata convocazione in Nazionale lo ha spiazzato, esattamente come è solito fare lui, con una finta sui difensori avversari".