UFFICIALE - Nigeria, Osimhen convocato: giocherà in amichevole con l'Arabia Saudita

A Napoli si è creato un caso Osimhen in questi ultimi giorni con l'attaccante nigeriano che si è sfogato prima contro Rudi Garcia per il momento difficile di risultati e personale e sia per quanto accaduto con la società con il caso del video TikTok di sfottò.

Osimhen Nigeria

Convocati Nigeria: la decisione su Osimhen

Napoli - Nonostante il momento difficile vissuto in questi ultimi giorni è arrivata lo stesso la chiamata per Victor Osimhen dalla Nigeria che ha convocato il proprio bomber che ha già segnato 5 gol in Serie A ed è al secondo posto della classifica marcatori, dietro solo a Lautaro Martinez.

Si avvicina una nuova sosta per le Nazionali con il Napoli che perderà nuovamente dei pezzi pregiati che andranno a giocare con i rispettivi paesi come anche Osimhen che è il fulcro principale della Nigeria. Lo farà per l’amichevole contro l’Arabia Saudita in programma il 13 ottobre.

Osimhen sfiderà la nazionale allenata da Roberto Mancini. Tra i convocati anche gli altri due giocatori che sono in Serie A: Chukwueze e Lookman.