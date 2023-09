Olivera: "Ho già parlato con Bielsa! Vengo in Nazionale con grande entusiasmo"

Mathias Olivera, terzino del Napoli, è tra i convocati della Nazionale di calcio uruguayana in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali contro Cile ed Ecuador. Il giocatore ha rilasciato un'intervista ad ESPN, che vi riproponiamo su CalcioNapoli24.

Il giocatore ha parlato del suo primo approccio con il CT Marcelo Bielsa, con cui ha avuto degli incontri via Zoom: "Abbiamo avuto una serie di colloqui in cui mi ha mostrato alcune partite e mi ha trasmesso i concetti di ciò che vorrebbe da me. Questa settimana cercheremo di lavorare e di applicare in campo ciò che chiede l'allenatore".

La Nazionale dell'Uruguay sarà orfana di Cavani e Suarez: "Sono stati due grandi della storia dell'Uruguay e cercheremo di difendere la Nazionale come lo hanno fatto loro. Non ho parlato molto con i miei compagni perché la verità è che non sapevo chi sarebbe stato convocato".

Ci sarà probabilmente Matias Vina: "Ho già giocato con Marias nelle giovanili del Nacional e anche in Nazionale, quindi vediamo cosa accadrà".

Sulle due partite: "Vengo qui con un enorme entusiasmo per provare a iniziare subito con i tre punti, il che è molto importante. Sono stati mesi duri per la Nazonale, perchè con la squadra che avevamo c'erano grandi speranze di fare un buon Mondiale, invece siamo stati eliminati al primo turno. Ora bisogna iniziare nel migliore dei modi".