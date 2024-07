Olivera difensore centrale con l'Uruguay, sta giocando benissimo!

Mentre i calciatori italiani in Nazionale non se la sono passata benissimo ad Euro2024, c'è un altro calciatore del Napoli che invece sta ben figurando con la sua Nazionale. Si tratta dell'uruguayano Mathias Olivera, che in questi giorni sta giocando la Copa America con l'Uruguay ed ha già vinto tutte e tre le prime partite del girone.

Contro gli Stati Uniti d'America Olivera è perfino andato in gol. Ma ciò che stupisce di più è che sta giocando nel ruolo di difensore centrale nella difesa a 4! Il CT Bielsa infatti ha deciso di puntare su Vina a sinistra e sta schierando Olivera centrale affianco ad Araujo del Barcellona.

I quotidiano uruguayani hanno particolarmente apprezzato le prestazioni di Olivera, che quest'anno tornerà a Napoli e con tutta probabiità sarà titolare negli schemi di Conte.