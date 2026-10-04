Olanda-Serbia 2-1: 90' per Milinkovic-Savic, ma che pasticci in difesa dei serbi | VIDEO

Ultime news nazionali - Nations League, Olanda-Serbia termina 2-1 per i padroni di casa. Per quanto riguarda le cose di casa SSC Napoli, 58' in campo per Noa Lang; 90' invece per il portiere azzurro Milinkovic-Savic.

Olanda-Serbia: la prestazione di Milinkovic-Savic

Nonostante il ko, la valutazione Sofascore di Milinkovic-Savic è di 7,4 con 4 parate, lo 0,35 di gol evitati (rapporto tra i gol subiti e il numero di gol previsti in base alla qualità dei tiri (xGOT). Un risultato negativo significa che il portiere ha subito più gol del previsto) con 2 parate in area di rigore e 2 respinte con i pugni. Il portiere del Napoli Milinkovic-Savic è stato suo malgrado protagonista di due gol subiti abbastanza rocamboleschi. Prima la punizione di Koopmeiners da posizione decisamente defilata al 31esimo minuto:

??? KOOPMEINERS PUT THE NETHERLANDS AHEAD! ? ?? 30’ Teun Koopmeiners curls a brilliant free kick into the net to give Oranje the lead against Serbia in the Nations League! ??? https://t.co/TagVVzR2za — MAHEE (@nafi_auwal80838) October 4, 2026

Poi - dopo il momentaneo pari di Cvetkovic al 35' - il tap-in vincente di Zirkzee a porta vuota, con la squadra sbilanciata (Milinkovic compreso) tutto da un lato dell'area di rigore. Ecco il video coi gol subiti: